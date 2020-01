"Hoje ganhei com o PSD. Amanhã quero, com o PSD, ganhar o país"

Rui Rio, líder do PSD, durante o discurso de vitória © José Carmo/Global Imagens

Rui Rio, no discurso de vitória que fez este sábado após vencer as eleições diretas do PSD, defendeu que o partido tem de ser uma oposição forte, construtiva e credibilizadora ao PS.

"Servimos o país, tanto no Governo como na oposição. Mesmo na oposição temos o dever de servir o país e é com essa postura que lidero o maior partido da oposição. Hoje ganhei o PSD, amanhã quero, com o PSD, começar a ganhar o país", defendeu Rio.

O reeleito presidente social-democrata afirmou que espera poder trabalhar com estabilidade e lealdade, recusou que o PSD esteja partido e vincou estar a iniciar o momento para marcar a unidade.

"O PSD não está partido. Houve um momento para marcar diferenças. Vamos ter agora o momento da unidade. Hoje, os militantes do PSD votaram pela estabilidade ao votar pela manutenção da atual liderança. Vamos iniciar agora um momento para marcar a unidade. É isso que espero. Cabem todos cá dentro, desde que estejam com lealdade e seriedade", acrescentou o líder do PSD.