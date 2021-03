"Honrado" com o apoio, autarca da Feira critica modelo de comunicação do PSD

© Maria João Gala / Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira disse-se esta quarta-feira "honrado" com a inclusão do seu nome na lista de candidatos com aprovação prévia do PSD às eleições autárquicas, mas considerou esse modelo de comunicação "errado".

As declarações de Emídio Sousa, que cumpre atualmente o segundo mandato à frente da referida autarquia do distrito de Aveiro, surgem depois de o seu partido ter divulgado esta manhã uma lista de autarcas que podem anunciar a sua candidatura "na hora e no momento que desejarem" por já terem a respetiva homologação garantida por parte da estrutura hierárquica do PSD.

"Sinto-me muito honrado por o PSD já ter autorizado a minha eventual recandidatura antes de saber a minha opinião, porque isso representa um voto de confiança prévia no meu trabalho, mas sou da opinião de que este é um modelo de comunicação errado, porque prejudica o planeamento dos candidatos e desvaloriza o papel das estruturas locais e distritais", referiu à Lusa.

Apesar de a sua recandidatura já ser dada como certa no município, Emídio Sousa afirma que ainda está "a refletir sobre o assunto" e acrescenta: "Se me decidir recandidatar, comunicá-lo-ei publicamente no momento oportuno, depois de ouvir a concelhia e a distrital do partido".

Para Emídio Sousa, saltar essas etapas desvirtuaria, aliás, a dignidade do processo.

"A escolha dos candidatos deve ser feita caso a caso, analisada com o devido enquadramento e tratada com a solenidade adequada. É por isso que me oponho ao modelo de comunicação pelo qual o PSD optou hoje", concluiu.

Tal como tinha anunciado na semana passada o presidente do PSD, Rui Rio, o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, fez hoje "a apresentação de mais 100 candidatos" do partido às próximas autárquicas e prometeu que o processo ficará concluído até 31 de março.

"Vamos apresentar agora os 100 candidatos, divididos em duas partes: são 23 candidatos novos, isto é, candidatos que não são presidentes de câmara e que não estão em exercício de funções, e serão 77 que são presidentes de câmara recandidatos a um novo mandato", afirmou.

José Silvano detalhou que, dos 98 presidentes de câmara atuais do PSD, "há 13 que não se podem recandidatar, porque já cumpriram três mandatos", há "quatro ou cinco que não querem recandidatar-se" e outros tantos que "ainda estão em processo de decisão nas respetivas estruturas e serão apresentados nas próximas semanas".

O secretário-geral do PSD distinguiu os 23 candidatos já homologados dos restantes 77, apresentados igualmente como candidatos, num vídeo com os seus nomes e câmaras.

"Estes 77, quando quiserem ser candidatos, apresentar a sua candidatura formal, poderão fazê-lo no tempo e na forma que entenderem, com a garantia da homologação na própria semana", disse."