Hospital Beatriz Ângelo deixa de ser PPP. Líder da IL receia perda de "qualidade do serviço"

Em entrevista a Fernando Alves, na Manhã TSF, Cotrim de Figueiredo alerta para o facto de o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, voltar, a partir desta terça-feira, à gestão exclusiva do Estado, não havendo ainda "planos concretos para o seu pessoal". O líder da Iniciativa Liberal compara esta situação com a do Hospital de Braga, que passou a ter "uma qualidade de serviço que não serve as populações".