Hospital Central do Alentejo: PS e PSD falam, prometem, mas não cumprem com o interior do país

© António Cotrim/Lusa

Por Miguel Midões 21 Setembro, 2021 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CDU voltou ao concelho comunista de Mora, onde já tinha estado em pré-campanha, para criticar a ausência de medidas do governo que contrariem o abandono do interior do país. Jerónimo de Sousa afirma que o empenho da coligação esbarra nesta falta de empenho do governo e dá o exemplo do Hospital Central Público Alentejano e o seu sucessivo adiamento. O secretário-geral do PCP para uma plateia de reformados, focou o discurso também nas reformas, chamando para a CDU o aumento de dez euros nas reformas para mais de um milhão de reformados.

"O aumento de dez euros foi possível concretizar em 2021 para as pensões até 658 euros permitiu continuar um caminho de reposição do poder de compra para mais de um milhão de reformados e pensionistas", afirma.

Para quem recebe acima deste valor não foi possível. Jerónimo de Sousa diz que o PS e o PSD não deixaram, "sendo estes partidos responsáveis pela continuada perda do poder de compra destes reformados e pensionistas". Lembrou também que o próprio subsídio de Natal para estes reformados esteve em causa, pois "PSD e CDS quiseram acabar com ele".

Noutras contas, embora sempre a subtrair, está o interior do país. "Como tantos outros concelhos do interior, Mora sofre o impacto da política de sucessivos governos de ataques aos serviços públicos, à falta de investimento e de emprego com direitos, e incapacidade de fixar população", refere.

O secretário-geral do PCP lança o exemplo do Hospital Central Público do Alentejo, que se trata de "uma iniciativa do PCP e da luta da população", e que há cinco anos não sai do papel, "sem justificação para o sucessivo adiamento por parte do governo".

Apenas exemplos de como, na ótica da CDU, PS e PSD, falam, mas não cumprem no interior do país.