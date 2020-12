Rio questiona "se é boa ideia misturar" neste momento verbas europeias com Estado de Direito

Rui Rio © Paulo Novais/Lusa (arquivo)

Rui Rio não tem dúvidas da importância do Estado de Direito, no entanto, questiona se este será o momento de a impor como condição de acesso aos fundos europeus para os próximos anos. A participar na edição deste ano da Web Summit, o presidente do PSD deixa essa dúvida no final da sua intervenção.

"O Estado de Direito é e deve ser uma prioridade para a União Europeia, não tenho dúvidas sobre isto. O problema é se este é o momento para misturar as verbas do fundo de recuperação, fundos para ajudar a economia dos Estados-membros a recuperar, se é uma boa ideia misturar com o Estado de Direito, mesmo quando se diz, como eu digo, que o Estado de Direito é muito, muito, muito importante", disse o presidente do PSD.

Já sobre a gestão da crise sanitária, Rui Rio não tem dúvidas de que nesta segunda vaga ele seria capaz de fazer uma melhor gestão do que aquela que foi feita pelo governo.

"Agora é diferente, eu ajudo, eu coopero com o governo, mas posso criticar porque agora sei como o fazer um bocadinho melhor. O que faria de diferente? Eu teria planeado melhor, não em março ou abril, seria impossível, mas teria planeado melhor em julho, agosto ou setembro porque sabíamos que íamos ter uma segunda vaga. Não sabíamos se outubro ou em novembro, mas sabíamos, e houve um erro do governo quando não fez um planeamento tão bom", explicou.

Questionado sobre a grave crise económica, Rui Rio alerta que a dívida pública é muito grande, pelo que as ajudas de Portugal à economia "é muito limitado". Sobre as áreas que mais sofrem, o presidente do PSD, não tem dúvidas que o dinheiro que chegará de Bruxelas deverá ser canalizado para as empresas, "para reindustrializar o país".