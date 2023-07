Hugo Carneiro confirma buscas domiciliárias e diz-se pronto para "prestar contas"

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Por Gonçalo Teles 12 Julho, 2023 • 14:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O deputado do PSD Hugo Carneiro confirmou esta quarta-feira que as duas casas que tem no seu nome, uma arrendada em Lisboa e a outra no Porto, foram alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) numa investigação por suspeitas de "peculato, abuso de poder e prática de crimes por titulares de cargos políticos".

O também vice-presidente da bancada parlamentar explicou que não foi constituído arguido devido ao "procedimento próprio" a que os titulares de órgãos de soberania estão sujeitos e diz não ter recebido indicações de que o venha a ser.

"Se o Ministério Público pedir ao Parlamento o levantamento da minha imunidade para eu prestar os esclarecimentos que forem necessários, obviamente estou cá para prestar contas", garantiu.

Social-democrata confirma ter sido alvo de buscas. 00:00 00:00

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o social-democrata - que tinha o pelouro financeiro na anterior direção liderada por Rui Rio - garantiu ter colaborado "totalmente quer com o Ministério Público, quer com a PJ", facultando "documentos, passwords e pins de telemóveis e computadores solicitados", no seguimento de "queixas anónimas relacionadas com colaboradores do Grupo Parlamentar ou do PSD".

De forma "serena", Hugo Carneiro confessou que "já esperava há muito tempo que isto pudesse acontecer" porque há já alguns meses "praticamente todos os colaboradores" do PSD tinham sido chamados a prestar declarações.

"A minha atuação sempre foi pautada pela defesa do interesse público, julgo que é reconhecido que sempre tivemos a preocupação no PSD, quando tinha estas funções, de transmitir o máximo rigor nas contas e situação financeira do PSD", assegurou.

Questionado diretamente se tinha conhecimento de que haveria funcionários do partido pagos com verbas do grupo parlamentar, como noticiou a CNN (que acompanhou as buscas), Hugo Carneiro disse já ter transmitido à comunicação social o que queria dizer por hoje.

"Há muitas coisas que constarão do processo que desconheço, a seu tempo irá desenvolver-se e o que me for questionado, não deixarei de responder", afirmou, dizendo estar sereno perante esta investigação, uma vez que sempre "defendeu o interesse público".

O PSD confirmou esta manhã que "a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objeto de buscas por parte da Polícia Judiciária".

"Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021. O PSD prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais", conclui a nota.

A PJ fez também buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, no Porto, e na sede nacional do partido, em Lisboa, por suspeitas de peculato e abuso de poder.