Hugo Mendes diz ser "ridícula" acusação de ter impedido TAP de comunicar com Finanças

Hugo Mendes sublinha que as duas tutelas se pautavam por uma "intensa cooperação"

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas considerou esta quarta-feira que a acusação de ter impedido a TAP de articular com o Ministério das Finanças é "ridícula", sublinhando que as negociações com a Comissão Europeia intensificaram cooperação entre as duas tutelas.

Na comissão de inquérito à TAP, Hugo Mendes lembrou que "foi o Ministério das Finanças que liderou o processo crítico" de negociações com a Comissão Europeia, em 2020, para o auxílio de Estado à companhia aérea e consequente plano de reestruturação, considerando, por isso, uma "acusação ridícula" a ideia de que impediu a companhia aérea de articular com a tutela financeira.

O ex-secretário de Estado da equipa de Pedro Nuno Santos sublinhou que as duas tutelas se pautavam por uma "intensa cooperação", que se tornou mais forte dada a necessidade de negociar com Bruxelas, cujo único interlocutor direto era o ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz.