Hugo Pires "não tem qualquer inibição" para exercer funções, garante Ministério do Ambiente

Porto, 03/09/2021 - Debate dos candidatos às autárquicas do município de Braga, no Ateneu Comercial do Porto. Hugo Pires, PS. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Por TSF 06 Janeiro, 2023 • 12:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Após ter sido noticiado, esta sexta-feira, pelo semanário Sol que o novo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, terá vendido, em 2021, a CRIAT - Arquitetura & Reabilitação Urbana a uma empresa agrícola detida por duas irmãs, sócias do grupo Semural, Waste & Energy SA, cuja atividade principal é o tratamento de lixo e resíduos, o Ministério do Ambiente e Ação Climática garante que o recém-empossado governante "não tem qualquer impedimento" para exercer funções.

"Hugo Pires vendeu a empresa CRIAT, que não é da área do ambiente mas sim de arquitetura e construção, a 19 de maio de 2021, altura em que, naturalmente, não previa ser convidado para o cargo de Secretário de Estado do Ambiente, em 2023", pode ler-se numa nota enviada à TSF pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Hugo Pires "não tem atualmente qualquer participação social em alguma empresa; não tem qualquer inibição ou impedimento, de qualquer tipo, no exercício das funções que lhe foram confiadas", garante o Ministério tutelado por Duarte Cordeiro.

"Em relação à sua atividade como deputado, participou nos trabalhos da Comissão de Ambiente e de Energia da Assembleia da República, experiência importante para as tarefas que agora desempenhará. Cumpriu com os seus deveres declarativos enquanto deputado", acrescenta.

Segundo avança o semanário Sol, a CRIAT - Arquitetura & Reabilitação Urbana foi vendida à empresa agrícola Penedo do Frade, empresa essa que é detida por duas irmãs, Lucinda Marques e Adelaide Marques, e que cultivou vários hectares de vinha num aterro sanitário do grupo Semural - Waste & Energy. As duas irmãs são também acionistas da Semural, que se dedica ao tratamento de lixo e resíduos, incluindo a importação de lixo radioativo.

Este grupo de tratamento de resíduos já esteve envolvido em várias polémicas, como a do aterro sanitário de Valongo, que foi durante vários anos contestado pela população e pela própria autarquia devido ao mau cheiro que afetava várias regiões.

Hugo Pires, natural de Coimbra, de 43 anos, é licenciado em arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto, foi vereador na Câmara Municipal de Braga entre 2009 e 2013, tendo os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude.

É deputado do PS desde 2015 e no parlamento foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação.

Hugo Pires tem exercido desde 2019 as funções de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.