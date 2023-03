Igreja criticada: maioria defende suspensões e indemnizações. Católicos divididos sobre confiança na instituição

© Ciro Fusco/EPA

Críticos da resposta da Igreja perante o relatório da Comissão Independente que investigou os casos de abusos na instituição, 66% dos inquiridos dão-lhe nota negativa e, entre eles, 40% classificam como "muito negativa" a atuação da Igreja.

Apenas 12% aprovam a resposta dada, 13% não dão nota positiva, nem negativa e 9% não expressam opinião.

Os valores são mais expressivos quando se trata da eventual suspensão dos padres suspeitos de abusos sexuais de crianças. 82% defendem que os padres que constam da lista enviada pela Comissão devem ser imediatamente suspensos. Só 14% alinham com a opinião do Cardeal-Patriarca Manuel Clemente que afirmou que a suspensão deveria ocorrer depois de concluído o processo de investigação.

Uma expressiva maioria de 72% defende que a Igreja tem de indemnizar as vítimas quando ficar provado que houve abuso, 17% defendem que "não" e que a responsabilidade deve ser de quem abusou.

Mais de metade dos inquiridos (52%) afirma que a Igreja demorou a aceitar uma investigação porque tentou ocultar esses crimes e 37% consideram que a demora resultou do receio de danos na reputação. Apenas 5% defendem que a Igreja aceitou e promoveu investigação na altura certa e outros 2% consideram que a Igreja não tinha de aceitar ou promover qualquer investigação.

Na sondagem é visível a divisão entre os católicos sobre o impacto que este caso teve na confiança que depositam na Igreja. 24% dos inquiridos que se assumem como católicos admitem que a confiança ficou abalada, 23% dizem ter perdido a confiança na Igreja (são sobretudo os mais jovens) e 20% continuam a confiar na Igreja, com maior peso junto dos mais velhos.

Já sobre o reflexo para o futuro da instituição, 46% consideram que terá impacto mas será temporário, 34% antecipam que o impacto será grande e alguns católicos deixarão Igreja e 15% consideram que não vão existir consequências e que os católicos vão manter a ligação à Igreja.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com os abusos sexuais de menores, na Igreja. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 março. Foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.