"Igualdade de circunstâncias." PSD defende creches gratuitas no setor privado

Ano letivo começa a 16 de setembro © Artur Machado/Global Imagens

Por Paula Dias com Clara Maria Oliveira 12 Setembro, 2022 • 17:55

Com o ano letivo em semana de abertura, o PSD vem agora pedir que os bebés com menos de um ano também possam ter direito a creches gratuitas no setor privado.

O Governo prevê que essa medida possa entrar em vigor no início de 2023. Por agora, apenas há direito a gratuitidade na rede pública.

Os sociais-democratas querem estender as creches gratuitas ao privado, já, desde o passado dia 1 de setembro, "em igualdade de circunstâncias com as demais crianças". Para isso, entregaram um projeto-lei na Assembleia da República.

Em declarações à TSF, Clara Marques Mendes, deputada do PSD, considera que a medida aprovada pelo governo é positiva, mas pode ser alargada por uma questão de "igualdade e justiça".

"Estamos a aguardar, e com esperança, porque esta é uma responsabilidade do Governo", mas, entretanto, revela que a "esperança ficou gorada porque nada têm feito e o tempo vai passando". O partido social-democrata garante que ouviu um conjunto de entidades antes da decisão.

Com o ano letivo prestes a arrancar, o PSD rejeita que o alargamento imediato ao privado seja tardio. Clara Marques Mendes acredita que "nenhuma criança deve ficar para trás" durante a implementação da medida.

Além dos bebés nascidos no último ano, as creches continuam a ser gratuitas também para todas as restantes crianças de famílias mais carenciadas (do 1.º ou 2.º escalões). As crianças que agora venham a ser abrangidas pela medida vão mantê-la durante todos os anos que estiverem na creche.