Fim do acordo nos Açores: IL afasta eleições no imediato e promete viabilizar "boas propostas"

Rui Rocha © António Pedro Santos/Lusa

Por Francisco Nascimento 08 Março, 2023 • 16:08

A Iniciativa Liberal passa a culpa para o PSD, depois de o deputado regional romper com o acordo nos Açores, mas Rui Rocha afasta eleições no imediato e promete avaliar as propostas uma a uma, viabilizando as "boas propostas que forem apresentadas".

"Não significa que decorra falta de solução política. Cá estaremos, com responsabilidade, para avaliar cada uma das propostas legislativas", disse, como é o caso do Orçamento de outubro.

O ónus é colocado nos social-democratas, os responsáveis pelo incumprimento do acordo, acrescenta Rui Rocha, e a IL está apenas a "declarar formalmente" que o acordo cai "neste momento".

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o presidente dos liberais argumenta que o partido entendeu "que não havia possibilidade de o PSD continuar a executar este acordo", como é o caso da subida do ISP "que condiciona a vida dos açorianos", contra a indicação da baixa de impostos.

"Há também evidências de instabilidade, como a saída do secretário regional da Saúde", disse, lembrando que o partido apresentou uma moção de censura ao Governo central, pelo que, nos Açores, "não podemos fazer parte de um acordo que não dá garantias regionais".

Falando em "evidentes práticas de serviços a clientelas", Rui Rocha destaca que a "IL faz parte das soluções, mas não está ao serviço de práticas que não quer a nível nacional, mas também a nível regional".