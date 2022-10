IL apela ao Governo: mais sanções ao Irão pela morte de Masha Amini e "escalada de violência"

© Paulo Novais/Lusa

A Iniciativa Liberal (IL) quer que o Governo proponha mais sanções económicas ao Irão, na União Europeia, e apresenta uma recomendação ao Executivo de António Costa, que vai ser discutida na Assembleia da República, para que se defendam "os direitos humanos, principalmente, das mulheres".

Os liberais dizem que o regime islâmico adotou uma "postura desproporcional" nos protestos no país, depois da morte de Mahsa Amini, que foi presa pela polícia iraniana por não usar o véu obrigatório. Em declarações à TSF, o líder parlamentar da IL, diz que o Governo deve reiterar um compromisso com a defesa dos direitos humanos propondo mais sanções.

"Além dos votos de protesto ou solidariedade, queremos que Portugal vá mais além. Na sequência também de uma decisão do Parlamento europeu, que sugeriu à comissão europeia que reforce as sanções aos responsáveis pela morte de Mahsa Amini e da repressão violenta aos iranianos que estão pacificamente a protestar", explica.

Questionado se os restantes partidos, em Portugal, mostraram abertura para aprovar o projeto da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva refere que não existem "conversas paralelas", mas mostra-se convencido que a proposta vai ser consensual.

"A forma como o nosso projeto de resolução está apresentado, penso que vai ser bastante consensual, porque apela a que Portugal, junto da embaixada do Irão e na Europa, defenda o que outros países já estão a fazer. Não esperamos que o Governo tenha uma posição diferente desta, que é a defesa pelos direitos humanos e das mulheres", sublinha.

A IL apela ainda ao Governo que a embaixada portuguesa "trabalhe com as restantes embaixadas da União Europeia" para que protejam e deem segurança aos ativistas iranianos.

Tendo em conta que a discussão em torno do Orçamento do Estado vai suspender os restantes temas, na Assembleia da República, o projeto de resolução dos liberais só deve ser votado no início de dezembro.