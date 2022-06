IL chama Marta Temido "com caráter de urgência" ao Parlamento

© Manuel de Almeida/Lusa

Depois da auditoria do Tribunal de Contas (TdC), dando conta que a atividade cirúrgica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) "não foi suficiente", assim como a diminuição dos rastreios oncológicos, a Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir a ministra da Saúde, Marta Temido, "com caráter de urgência" na Comissão de Saúde.

O pedido deu entrada na quinta-feira, depois de a IL ter ficado "extremamente apreensiva" face aos resultados da auditoria, lembrando que a auditoria é feita com base em dados de 2017, "muito antes da pandemia de Covid-19".

"No caso concreto dos doentes oncológicos, esta nossa preocupação agrava-se ainda mais uma vez que, para muitos destes doentes, a falta de acesso atempado a rastreios, consultas, diagnósticos, tratamentos e cirurgias pode ter uma consequência fatal", lê-se no pedido dos liberais.

Os deputados da ​​​​​​​IL justificam o pedido com a necessidade de ouvir as explicações da ministra da Saúde sobre o relatório, bem como "as medidas está o Governo a tomar e a implementar para assegurar o acesso atempado dos doentes oncológicos a todos os cuidados de saúde de que precisam".