IL contra "pôr nas costas" do PR corresponsabilidade na verificação de currículos de governantes

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Lusa 05 Janeiro, 2023 • 22:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder da IL considerou esta quinta-feira não fazer sentido colocar "nas costas do Presidente da República uma corresponsabilidade" na verificação dos currículos das pessoas a nomear para o Governo, defendendo que essa é uma função do primeiro-ministro.

"Há de facto falta de escrutínio das pessoas que são nomeadas para cargos públicos, agora a solução não é partilhar responsabilidades do chefe do Governo com o Presidente da República", defendeu João Cotrim Figueiredo em declarações aos jornalistas no final do debate da moção de censura proposta pela IL, que foi hoje chumbada.

Para o presidente liberal, o primeiro-ministro não se pode escusar desta responsabilidade, defendendo que se "houver um envolvimento adicional no processo de escrutínio que seja da Assembleia da República e não do Presidente da República".

"Querer pôr nas costas do Presidente da República uma corresponsabilidade na verificação do currículo de pessoas que vão servir um Governo não faz sentido", disse a propósito do anúncio hoje feito por António Costa de que vai propor a Marcelo Rebelo de Sousa um circuito para "transparência e confiança" na nomeação de governantes.

As declarações de João Cotrim Figueiredo foram feitas antes de ser conhecida a demissão da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves.

"O senhor Presidente da República, que é conhecido por ser cuidadoso e é conhecido nos seus mandatos por ter sempre apoiado as posições do Governo e não tem sido propriamente uma força de oposição, ao dizer o que disse eu acho que retirou qualquer hipótese da senhora secretaria de Estado [da Agricultura] permanecer no lugar", afirmou.

O Presidente da República tinha considerado que a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tinha "uma limitação política", pelo caso judicial que envolve o marido, e devia ajuizar se teria condições para se manter em funções.

Na opinião do liberal, este caso da secretária de Estado da Agricultura tinha sido "perfeitamente evitável".

"Tinha que ser conhecido e não foi, não foi escrutinado, parece quase uma provocação àquilo que o senhor Presidente da República disse na mensagem de Ano Novo", disse.