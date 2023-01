IL critica António Costa por perder "oportunidade de despartidarizar o Governo"

Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal © Bruno Raposo / Global Imagens (arquivo)

Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, critica António Costa não ter recrutado os substitutos de Pedro Nuno Santos fora dos aparelhos partidários.

"António Costa tinha uma oportunidade fantástica de ir buscar pessoas da sociedade civil, fora da política, com capacidade de me atormentar em algo que é importante nestes ministérios e, acima de tudo, uma oportunidade de despartidarizar os Governo", disse o deputado liberal à TSF.

Para Carlos Guimarães Pinto, isso aconteceu, porque o objetivo do primeiro-ministro "não é equipar o Governo com as melhores pessoas".

"O que fez foi exatamente o oposto, porque o objetivo de António Costa não é equipar o Governo com as melhores pessoas que a sociedade tem para oferecer, mas sim manter os equilíbrios internos do seu partido. De há algum tempo, António Costa governa e toma opções para o partido e não para o país", acusa o liberal.

"Dadas as pessoas que foram escolhidas, que foram pessoas muito próximas de Pedro Nuno Santos", o deputado da Iniciativa Liberal questiona "se não foi o próprio Pedro Nuno Santos, com o poder que tem dentro do PS, a escolher os seus dois sucessores".

O ​​​​​​​primeiro-ministro, António Costa, propôs esta segunda-feira os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves, respetivamente para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação.