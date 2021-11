IL defende que aplicação dos fundos europeus não tem produzido crescimento económico suficiente

João Cotrim Figueiredo, presidente do parrtido Iniciativa Liberal © LUSA

A Iniciativa Liberal garante que a aplicação dos fundos europeus não tem produzido o crescimento económico nem a competitividade da economia desejável para o país. No final do encontro para a apresentação das "Linhas Orientadoras do Acordo de Parceria Portugal 2030", João Cotrim Figueiredo adiantou que o partido deixou três perguntas ao ministro Nelson de Souza.

"O que é que está a ser feito para mobilizar efetivamente toda a economia portuguesa, nomeadamente a privada, para apresentar projetos a tempo e com qualidade de forma a serem apoiados? Em segundo lugar, de que forma que ia simplificar os processos de candidatura e aprovação dos projetos porque muitos dos empresários que nos dirigem se queixam da dificuldade desse processo? E em terceiro lugar de que forma é que ia ser assegurada a transparência de todo o processo?", questiona João Cotrim Figueiredo.

Depois de ouvir as respostas do ministro, o líder da Iniciativa Liberal diz não ter ficado esclarecido: "Não ficámos convencidos que, do ponto de vista prático, estas coisas estejam asseguradas. mas, de qualquer das formas, teremos tempo até à aprovação final do acordo de parceria para fazer as nossas propostas concretas."

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado da Iniciativa Liberal salientou que não basta conseguir elevados números de execução se isso não se traduzir em crescimento e em bons projetos para o país.