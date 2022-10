IL desafia Governo a "falar verdade" aos portugueses sobre inflação

Rodrigo Saraiva, líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) desafiou esta sexta-feira o Governo "a falar verdade aos portugueses" sobre a inflação e assumir que "está a fazer austeridade" para lidar com o problema.

Rodrigo Saraiva reagia, no Parlamento, aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que indicam que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 10,2% em outubro, face aos 9,28% de setembro, atingindo o máximo desde maio de 1992.

"Os números do INE começam por demonstrar que o discurso das contas certas que o Governo tem tentando promover é frágil e é falacioso", criticou, considerando que, tal como aconteceu com o Orçamento para 2022, o Governo está a ser "atropelado pela realidade" durante o processo orçamental para 2023.

O líder da bancada da IL pediu ao Governo que "de uma vez por todas fale verdade aos portugueses", dizendo que não é possível continuar a dizer que não sabiam.

"Era demasiado notório que a inflação estava a seguir este caminho, não era um caminho transitório e conjuntural. O Governo tem de falar verdade aos portugueses e deixar de usar eufemismos, como prudência e parcimónia, e assumir que está a fazer austeridade porque é a forma como consegue lidar com a realidade", apelou Rodrigo Saraiva.

Questionado se entende que estes valores demonstram que a previsão do Governo para a inflação no próximo ano (de 4%) poderá escorregar, o líder parlamentar da IL considerou que o país vai acabar o ano com um valor superior à estimativa do Governo de 7,4%.

"Era expectável e era demasiado óbvio. Ou há incompetência ou há uma forma de o Governo gerir a coisa pública que é a de não assumir a realidade e não falar verdade aos portugueses", disse.

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo instituto estatístico, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 10,2% em outubro, taxa superior em 0,9 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior e a mais elevada desde maio de 1992".

Quanto ao indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,1% em outubro (6,9% no mês anterior), o registo mais elevado desde janeiro de 1994.

O INE estima que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe nos 27,6% em outubro (taxa superior em 5,4 pontos percentuais face ao mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 18,9% (16,9% em agosto), a taxa mais elevada desde junho de 1990.

Em outubro face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido de 1,3% (1,2% em setembro e 0,5% em outubro de 2021), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 6,7% (6,0% no mês anterior).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 10,7% em outubro, que compara com 9,8% no mês anterior.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de outubro de 2022 serão publicados pelo INE em 11 de novembro.