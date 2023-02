IL descentraliza: quer espalhar pelo país 11 serviços do Estado que estão em Lisboa

© Miguel A. Lopes/Lusa

A pensar na descentralização, a Iniciativa Liberal (IL) propõe que as sedes de onze organismos do Estado deixem Lisboa e sejam distribuídas por outros locais do país. Os liberais sustentam que o Governo não pode exigir às empresas que se deslocalizem para o interior, se o próprio Estado não dá o exemplo.

Dos vários projetos de lei que a IL entregou no Parlamento, destaca-se a mudança do IPMA para Aveiro, a saída da ANACOM de Lisboa para Viseu ou ainda a deslocalização da sede do Instituto da Vinha e do Vinho para Vila Real.

"Fará assim tanto sentido ter o Instituto da Vinha e do Vinho perto do Marquês de Pombal? Acho que não há grandes videiras naquela zona, a casta do Marquês de Pombal não é muito famosa", ironiza Carlos Guimarães Pinto, em declarações à TSF.

O deputado liberal, eleito pelo Porto, defende que a atividade económica não pode estar centrada apenas na capital, e é função do Estado distribuir os organismos por vários locais, de forma a criar "peso na economia".

"Quer queiramos ou não, o Estado tem um peso relevante na economia. Onde o Estado central decide colocar esses organismos, traz consigo alguma atividade económica", argumenta.

Carlos Guimarães Pinto lembra que o Governo tem incentivado as empresas a deslocalizarem serviços, nomeadamente, para o interior do país.

"Que autoridade tem o Estado para exigir isso, quando é o próprio Estado a concentrar os serviços num espaço tão curto?", questiona.

As propostas vão ser discutidas, em breve, no plenário da Assembleia da República. A viabilização das propostas está dependente dos votos a favor da maioria absoluta socialista.