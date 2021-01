IL deverá votar contra estado de emergência, mas espera avaliação do PR sobre poderes "excessivos"

O presidente do Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo © António Pedro Santos/Lusa

A Iniciativa Liberal (IL) deverá votar, por princípio, contra a renovação do estado de emergência devido à epidemia de Covid-19, mas vai esperar se o Presidente tem em conta os pontos que considera "absolutamente excessivos" para tomar uma posição final.

Na reunião em que o Presidente da República anunciou a sua intenção de renovar, por oito dias, o estado de emergência, o líder da IL, João Cotrim Figueiredo, afirmou que, pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa "manifestou abertura" para que ter em conta os tais pontos "absolutamente excessivos" que o partido enviar para a Presidência."E em função do reflexo que isso venha a ter no texto final do decreto, tomaremos uma posição definitiva", afirmou.

