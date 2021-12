IL diz que demissão de Cabrita está "ao nível daquilo que foi um péssimo ministro"

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo © Leonardo Negrão / Global Imagens

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, considerou esta sexta-feira que a demissão de Eduardo Cabrita "está ao nível daquilo que foi um péssimo ministro" da Administração Interna.

"Eduardo Cabrita consegue esticar até aos limites do admissível e até do bizarro em política", argumentou o deputado liberal, em declarações à SIC Notícias, recordando que, no caso do atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano, o ministro disse que "era apenas um passageiro"

A IL anda "há meses a pedir a demissão" de Cabrita, após "o atropelamento fatal de Nuno Santos", sublinhou Cotrim de Figueiredo, questionando ainda se a demissão tem como objetivo proteger o primeiro-ministro.

"Porque é que agora é que a demissão é aceite? Só para proteger o primeiro-ministro, a dois meses de eleições?", questionou o líder da Iniciativa Liberal.

Eduardo Cabrita anunciou esta sexta-feira o pedido de demissão do cargo de ministro de Administração Interna, depois de o Ministério Público ter acusado o seu motorista de homicídio por negligência pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.