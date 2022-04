IL e PSD querem Parlamento a condenar massacre de Bucha

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O PSD e a Iniciativa Liberal querem ver o massacre de Bucha condenado no Parlamento. Os dois partidos preparam-se para levar à discussão, na Assembleia da República, dois votos de condenação pela morte de centenas de civis nesta região de Kiev, na Ucrânia.

O líder da bancada parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, espera que o diploma seja aprovado por unanimidade.

"Eu não quero acreditar que alguém se iniba de condenar o que aconteceu em Bucha. Faz-me muita confusão que alguém tente, desde o primeiro dia desta guerra, fazer sempre o contexto, dizendo que havia uma escalada na NATO e dos EUA. Espero não ficar surpreendido quando este voto vier a ser votado na Assembleia da República. Espero que haja uma unanimidade na condenação destes horrendos crimes de guerra", afirma, em declarações à TSF.

Pelo PSD, a deputada Catarina Rocha Ferreira, também ouvida pela TSF, destaca a angústia com que vê as imagens que chegam de Bucha e defende que a Rússia seja responsabilizada pelo ato. Sobre um possível voto contra do PCP, a deputada prevê que isso não vá acontecer.

"Isto é uma coisa tão chocante que eu não acredito que o PCP não vá acompanhar os outros grupos parlamentares nesta condenação", diz.

O primeiro-ministro português, António Costa, classificou como "uma barbaridade inaceitável" as "atrocidades contra civis" cometidas em Bucha, onde muitos corpos foram descobertos após a retirada do exército russo.

O Presidente da República afirmou que acompanha a "posição do Governo português" sobre a situação em Bucha, na região de Kiev, afirmando que a "orientação de política externa" do executivo é igual à do chefe de Estado.