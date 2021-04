IL força partidos a votar extinção do dia de reflexão

© Paulo Spranger/Global Imagens

Forçar uma atitude da parte dos restantes partidos sobre o dia de reflexão. É com este motivo que a Iniciativa Liberal vai levar a votação em plenário o próprio projeto de alteração à lei eleitoral, depois de não ter visto estes pontos vertidos no texto comum aprovado na primeira comissão.

Se no caso das listas dos movimentos independentes, a Iniciativa Liberal afirma que, "de forma geral", o texto comum "não está longe daquilo que consideram ideal", João Cotrim de Figueiredo diz à TSF que há outras questões que ficaram de fora e não deviam. É o caso do número de dias de eleição (que a IL propõe que possa ser estendido) e a eliminação do dia de reflexão.

"Nós vamos manter a nossa proposta que trata dessas duas matérias e vamos trazê-la a plenário para votação", nota João Cotrim de Figueiredo.

O objetivo é "fazer com que os partidos assumam as suas responsabilidades de decidir esta matéria no último momento útil em que possa ter impacto nas próximas eleições autárquicas".

"Se não for tratado durante as próximas semanas pela Assembleia da República, inviabiliza que o dia de reflexão, essa coisa anacrónica que deixou de fazer sentido, desapareça nestas eleições autárquicas de 2021", diz o deputado que quer "obrigar os partidos a assumirem as suas responsabilidades votando a proposta da Iniciativa Liberal".