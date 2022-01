IL lamenta ensino público "encerrado a cadeado" apesar das aulas remotas no privado

© José Sena Goulão/Lusa

Por Francisco Nascimento 04 Janeiro, 2022 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Cotrim de Figueiredo visitou na manhã desta terça-feira duas escolas, uma pública e outra privada. O ensino público continua encerrado para férias, mas no privado os alunos já têm aulas à distância.

O líder da Iniciativa Liberal defendeu que os alunos deviam ter voltado às aulas na data prevista, a 3 de janeiro, e lembrou que os computadores prometidos pelo Governo ainda nem chegaram a todos os estudantes.

"Até achamos que o ensino já devia ter reaberto esta semana, embora em moldes não presenciais, para respeitar a contenção que temos no país", explicou.

A comitiva liberal visitou a Escola Secundária Josefa de Óbidos, e logo a seguir os Salesianos de Lisboa, escola privada que mantém aulas na semana de 3 a 9 de janeiro em modelo remoto. "A escola pública está encerrada a cadeado, e os Salesianos já reiniciaram este período de inverno com aulas remotas", acrescentou Cotrim de Figueiredo.

O líder liberal garante que "é possível fazer melhor", e lança uma questão sobre os computadores prometidos há 15 meses: "Onde é que eles estão, Sr.. Primeiro-ministro?"

"Há mais interesse em satisfazer os sindicatos dos professores, do que o interesse dos alunos", atirou.

O Governo anunciou esta terça-feira que todos os professores vão ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a Covid-19, em regime de casa aberta, antes do regresso às aulas. O processo vai decorrer durante o período da tarde, nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro.

"Esse processo irá ser feito em Casa Aberta, por senhas digitais, mediante um documento de confirmação da profissão de cada um", referiu à CNN o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales.

Na segunda-feira, o mesmo governante afastou a hipótese de adiar o regresso às aulas, assegurando que as aulas vão ser retomadas a 10 de janeiro.

"Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças", disse.