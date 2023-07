IL quer explicações de Pizarro sobre eventual contratação de médicos cubanos

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha © Rodrigo Antunes/Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal anunciou esta quinta-feira que vai requerer a audição urgente do ministro da Saúde no parlamento para explicar a eventual contratação de médicos cubanos, advertindo que o país não pode pactuar com tráfico humano.

"Tem havido posições de organizações internacionais [...] que têm alertado para a possibilidade deste tipo de situações em que o Estado cubano coloca médicos em diferentes países, poderem estar a constituir atentados à dignidade humana", afirmou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas à chegada à Expo Bairrada, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

O dirigente partidário citou as organizações 'Human Rights Foundation' (Fundação dos Direitos Humanos) e 'Human Rights Watch' (Organização Não Governamental de Observação dos Direitos Humanos) para "alertar para a possibilidade" da presença dos médicos cubanos em Portugal constituir "trabalho forçado e violação de direitos, liberdade e garantias".

"Aquilo que vamos fazer é chamar, de momento, o ministro da saúde, Manuel Pizarro, ao Parlamento, com caráter de urgência, para prestar esclarecimentos, sobre o modelo contratual que está aqui em causa, de como é que estes médicos vêm para Portugal", disse.

Segundo disse, estes profissionais "não podem circular, não têm liberdade de expressão e até os salários são depois, em grande parte, entregues ao Estado cubano e em que ficam com as famílias, de alguma maneira, condicionadas na origem".

"Há aqui questões muito graves de direitos humanos que têm de ser clarificadas e, obviamente, não pode o Estado português pactuar com situações de tráfico humano ou trabalhos forçados, numa situação como esta", defendeu, adiantando que o requerimento será ainda hoje entregue no parlamento.

Este líder partidário acrescentou ainda que há um lado "mais técnico" do processo, que tem a ver com "as competências e qualificações destes médicos" e que no seu entender "têm também de ser asseguradas".

Na quarta-feira, o Jornal de Notícias (JN) avançou que o Governo português está a preparar a contratação de 300 médicos cubanos para o SNS, tendo já pedido parecer sobre o processo de reconhecimento de qualificações ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) e à Ordem dos Médicos.