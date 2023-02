IL quer ouvir com urgência ministro da Economia e ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

© António Pedro Santos/Lusa

Por Carolina Rico 07 Fevereiro, 2023 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Iniciativa Liberal (IL) quer ouvir com urgência ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na sequência da demissão da presidente da Agência Nacional de Inovação, Joana Mendonça.

Num requerimento enviado à Assembleia da República, a IL exige "explicações aprofundadas" sobre as "acusações graves às tutelas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Economia e do Mar" feitas por Joana Mendonça.

Em declarações à TSF, a deputada Carla Castro Explica os motivos deste pedido 00:00 00:00

"A renúncia da presidente desta Agência demonstra claramente um claro desgoverno e um claro desgaste nas estruturas", condena.

Numa carta tornada pública pela própria, a presidente demissionária queixa-se de falta de orientações em "matérias de crucial importância" para a Agência Nacional de Inovação, incluindo a falta de aprovação da proposta de Plano de Atividades em Orçamento para 2023, sem o qual a agência não pode desenvolver as suas atividades de forma regular.

Além disso, Joana Mendonça afirma que tentou agendar uma reunião de trabalho com a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sem resposta, e diz que não conseguiu "qualquer interação" também com a tutela da Economia e do Mar.

"O que é dito na carta é grave", considera a IL, porque evidencia um "claro impacto no desenvolvimento e promoção de políticas públicas de Inovação, desde logo porque envolvem vários programas de âmbito europeu, nomeadamente o PRR, Eureka/Eurotars, PT2030 e, ainda, o SIFIDE".

A IL quer ainda ouvir a presidente demissionária da Agência Nacional de Inovação, independentemente da sua manutenção no cargo ou da sua substituição, à data da audição.