IL quer ouvir Costa "com caráter de urgência" sobre acolhimento de refugiados

Por Francisco Nascimento com Judith Menezes e Sousa 09 Maio, 2022 • 07:04

A Iniciativa Liberal (IL) quer chamar António Costa, "com caráter de urgência", à Assembleia da República (AR), para ouvir o primeiro-ministro sobre o envolvimento de cidadãos russos, ligados ao Kremlin, no acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal.

Os liberais avançam com o pedido, depois da recusa do PS em ouvir a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República (SIRP), Graça Mira Gomes. Os socialistas argumentaram, na sexta-feira, que esta entidade responde diretamente ao Governo e não ao Parlamento.

O requerimento vai ser entregue, esta segunda-feira, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Em declarações à TSF, o líder parlamentar dos liberais, Rodrigo Saraiva, explica que se o PS "não quer ouvir a responsável do SIRP, é preciso fazer uma audição a quem tutela esses serviços".

"É preciso percebermos se os cidadãos russos eram acompanhados. Se, tal como dizia a notícia, são acompanhados há mais de oito anos, é porque existe algum alerta. Se a tutela foi informada, e estes cidadãos continuavam a fazer protocolos com entidades nacionais, como o IEFP, e várias autarquias, alguma coisa falhou", atira.

Rodrigo Saraiva insta os socialistas a aprovarem o requerimento, uma vez que "não permitiram que a secretária-geral do SIRP esclarecesse os deputados", mesmo com os liberais a disponibilizarem-se para que a audição decorresse à porta-fechada, por se tratar "de questões sensíveis".

O primeiro-ministro, quando é convocado por uma comissão, pode responder por escrito. Ainda assim, o deputado liberal adianta que o partido vai insistir na presença física de António Costa.

"O Sr. Primeiro-ministro não pode estar, todo o tempo, a refugiar-se e a esconder-se do escrutínio político. Vamos insistir que a presença seja física e esperamos para ver a reação dos outros partidos, principalmente, da maioria do PS", acrescenta.

No requerimento, os liberais apelam ao presidente da comissão, Fernando Negrão, a "interceder junto do primeiro-ministro para que a audição seja agendada o mais breve possível".

Para que António Costa preste esclarecimentos, os socialistas têm de votar a favor. Na sexta-feira, o voto contra dos deputados do PS inviabilizou a audição do presidente da câmara de Setúbal, mesmo com o voto a favor dos restantes partidos.

No texto que será entregue na AR, a que a TSF teve acesso, a IL lembra as palavras do Presidente da República, que pediu transparência, "defendendo que faz parte da democracia o acesso dos cidadãos à verdade".

"A par das óbvias questões de Direitos Humanos relacionadas com o acolhimento a refugiados ucranianos, surgem questões de segurança do Estado, de segurança, estabilidade e fiabilidade de instituições, e sobretudo de segurança de cidadãos", escrevem os liberais.

O caso surgiu depois de o Expresso revelar que cidadãos ucranianos foram recebidos por russos pró-Putin no gabinete de apoio aos refugiados da autarquia comunista. De acordo com a notícia, pelo menos 160 refugiados ucranianos já teriam sido recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, funcionária do município setubalense.

A Câmara de Setúbal tem acusado o Governo de não ter respondido ao pedido de intervenção sobre as suspeitas de envolvimento de associações pró-russas no acolhimento de ucranianos, o que foi negado por António Costa.