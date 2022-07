IL quer ouvir João Costa no Parlamento sobre educação inclusiva

Carla Castro, deputada do partido Iniciativa Liberal © Manuel Almeida/Lusa

A Iniciativa Liberal deu entrada na Assembleia da República a um requerimento para ouvir o ministro da Educação, João Costa, com urgência sobre ensino inclusivo. O partido escuda-se num levantamento da FENPROF para constatar que "os alunos com necessidades especiais estão desfalcados, desamparados e a política de educação está a falhar-lhes".

Em declarações à TSF, a deputada Carla Castro evidencia que "40% dos alunos com medidas seletivas ou adicionais não têm apoio direto de docentes de educação especial" e que "a individualidade e características dos alunos não são tidas em conta".

Vai daí - e porque "os problemas são inúmeros" - a Iniciativa Liberal quer ver o ministro a dar respostas em sede de comissão porque "se o Estado não pode falhar neste tema [do ensino], na educação especial tem de ser exímio".

"Chamámos o ministro com urgência, mesmo sabendo que só virá em setembro, para já, porque tendo conhecimento deste escrutínio, contamos que tenha ainda mais incentivo a reforçar todo este tema para que no próximo ano letivo isto não ocorra. Assim, em setembro, quando for à Assembleia, além de contarem com o nosso escrutínio, contamos que já possam vir também com soluções", nota a deputada liberal.

De acordo com a FENPROF, com base nas respostas de uma amostra correspondente a 10% dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do continente, "a maioria dos alunos com necessidades específicas e que, por isso, beneficiam de medidas seletivas e/ou adicionais permanecem mais de 60% do seu tempo integrados nas turmas a que pertencem".

"No entanto, as direções queixam-se de falta de recursos para responderem adequadamente a todas as necessidades, sejam docentes de Educação Especial, técnicos especializados, como terapeutas, psicólogos ou intérpretes, e mesmo de enfermeiros ou assistentes operacionais, neste caso devidamente preparados", sustenta a FENPROF.

Mobilidade de docentes por doença

Além do requerimento para audição no parlamento, a Iniciativa Liberal enviou também uma pergunta para o mesmo destinatário, mas com o tema da mobilidade de docentes por doença.

"Desde junho que o regime de mobilidade de docentes por doença tem estado a ser debatido e, há poucos dias, ouvimos o ministro em sede de Comissão de Educação e Ciência, mas deu origem a mais dúvidas e ambiguidades e até confronto de números com a FENPROF", nota a deputada à TSF.

Na explicação feita no documento que agora deu entrada, a Iniciativa Liberal escreve que, "no dia seguinte à audição, a FENPROF emitiu uma nota e declarou que 'as afirmações que o Ministro fez não correspondem à verdade e constituem insinuações absolutamente inaceitáveis que põem em causa a honestidade dos professores'.

Nesse sentido, tendo a FENPROF acusado o ministério de incorreção nos números apresentados, o partido quer mais detalhes sobre os números, bem como "a evolução, em percentagem, dos pedidos de mobilidade por doença nas últimas duas décadas e qual a relação desses pedidos com o envelhecimento da classe docente".

Além disso, entre outras questões, o partido quer saber "qual o número atualizado do absentismo dos docentes por baixa médica" e ainda "quantos casos de fraude foram reportados nos últimos sete anos, período que corresponde à duração das funções do Dr. João Costa no Ministério da Educação? E destes, quantos processos ficaram concluídos com conclusões?".