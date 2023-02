IL quer reavaliação de exames digitais e mais tempo para recuperar aprendizagens

A deputada do Iniciativa Liberal Carla Castro © António Pedro Santos/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 17 Fevereiro, 2023 • 07:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Fixada o debate na próxima semana sobre Educação, pelo PSD, a Iniciativa Liberal aproveitou para arrastar vários projetos que servem, por um lado, como alerta para promessas não cumpridas, por outro, para pedir reavaliações ao governo.

Além de um projeto de lei com o mesmo objetivo do PSD - a realização das provas de aferição nos anos finais de cada ciclo do ensino básico -, a IL dá entrada a várias resoluções que visam "a igualdade de oportunidades" para todas as crianças. Desde logo, com as provas digitais do 9.º ano que o governo anunciou que aconteceriam neste ano.

Para o partido é importante que haja uma reavaliação desta decisão porque, questiona a deputada Carla Castro, "até que ponto as escolas estão efetivamente capazes, todas elas, de propiciar um momento de avaliação que não seja um agravar das desigualdades sociais?"

"Até que ponto é que há equipamento e professores com a componente de acompanhar os alunos em todas estas provas", pergunta ainda a deputada para quem é importante que seja valorizada a igualdade entre todas as crianças e todas as escolas.

Além disso, sobre a recuperação de aprendizagens, o partido propõe uma extensão do plano em vigor até 2026 e pede um diagnóstico acerca do "grau de eficácia". "Aquilo que verificamos é que muitas das medidas vão sendo aparentemente monitorizadas, mas é no sentido de se a escola adere ou não às medidas, e não há uma avaliação real de quão as crianças estão a beneficiar ou não destas medidas de recuperação de aprendizagem", sinaliza.

Há ainda a "promessa não cumprida pelo governo" acerca do "edificado escolar que deveria ser intervencionado ao abrigo do acordo setorial de compromisso para a descentralização". "Era para ter sido apresentado e iniciado no final do ano passado e ainda não há nota, nem cronograma, nem início de intervenções", denuncia Carla Castro pedindo um ponto de situação e acusando o governo de desvalorizar a escola pública, "não só as crianças e professores, é o edificado também".

Estes são projetos de resolução aos quais se junta ainda uma recomendação para que seja concedida maior autonomia para contratação de professores no ensino particular e cooperativo.