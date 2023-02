IL quer reuniões públicas de todas as autarquias transmitidas na internet

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou um projeto de lei para que as autarquias locais transmitam, na internet, todas as sessões e reuniões públicas. A ideia é que os cidadãos de todos os municípios do país possam participar, por via digital, em reuniões como as das assembleias municipais.

Em declarações à TSF, a deputada Joana Cordeiro nota que esta é uma prática já adotada por vários municípios e que, durante a pandemia de Covid-19, quando não era possível reunir presencialmente, tornou-se obrigatório "as autarquias locais procederem à gravação e transmissão das reuniões".

No entanto, o Governo pretende agora deixar a cair a medida excecional aplicada durante a pandemia, o que, para a Iniciativa Liberal, não faz sentido. O partido propõe que a regra se torne definitiva.

"Não há razão nenhuma para que isto não aconteça", declara Joana Cordeiro. "O nosso objetivo é que todos os cidadãos consigam aceder, de uma forma mais facilitada, a tudo aquilo que é discutido", explica.

A deputada defende que a obrigatoriedade desta medida vem garantir "uma maior transparência, maior escrutínio" e assegurar que "todos os cidadãos têm direito ao mesmo tipo de informação sobre o que se passa nos seus concelhos".

"Estamos a consagrar também o direito de os cidadãos poderem intervir, por meios digitais, nessas assembleias", acrescenta Joana Cordeiro, especificando que essa intervenção poderá ser gravada ou em direto, e que devem ser as autarquias a disponibilizar os meios para que tal aconteça, se os cidadãos não os tiverem.

"Os custos financeiros diminutos incorridos" nesta medida "serão amplamente compensados pelos assinaláveis ganhos para a democracia local", alega a Iniciativa Liberal, no projeto de lei.

A proposta do partido, que vem alterar a lei n.º 75/2013, dita ainda que caso os órgãos autárquicos "fundamentadamente, não disponham de meios tecnológicos" para assegurar a gravação ou transmissão em direto das reuniões públicas, devem ser encontradas "formas alternativas" de assegurar que os cidadãos têm acesso à informação em causa, no prazo máximo de cinco dias úteis.