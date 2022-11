IL questiona Governo sobre proposta da UE que prevê monitorizar comunicações

O deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco © Manuel de Almeida/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 15 Novembro, 2022 • 06:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Iniciativa Liberal (IL) deu entrada de uma questão na Assembleia da República dirigida à ministra da Justiça para saber qual foi a posição adotada em Bruxelas sobre a proposta de regulamento da Comissão Europeia que estabelece regras para prevenir e combater o abuso sexual de crianças, nomeadamente no que diz respeito ao controlo de comunicações eletrónicas.

Entre outros pontos, a proposta original de regulamento procurava estabelecer "obrigações sobre os prestadores de serviços de armazenagem em servidor e os prestadores de serviços de comunicações interpessoais no sentido de detetarem e denunciarem abusos sexuais de crianças na Internet".

No entendimento da IL, há aqui uma "monitorização generalizada das comunicações eletrónicas" e, mesmo alegando que as intenções de Bruxelas são "certamente boas", os meios para atingir o objetivo não são os mais indicados.

"Os meios da proposta é, basicamente, uma monitorização generalizada das comunicações eletrónicas. Tal como não aceitamos que as nossas casas sejam vigiadas ou tenham escutas para identificarmos algum potencial criminoso - porque existe direito à privacidade e correspondência -, também não podemos aceitar que as nossas comunicações eletrónicas sejam monitorizadas para encontrar um potencial criminoso que, obviamente, é uma pequena minoria da sociedade", diz à TSF o deputado Bernardo Blanco lembrando que, para se chegar a essa pequena minoria, "violam-se direitos da esmagadora maioria da sociedade".

Nesse sentido, o partido quer perceber "qual foi a posição que o governo português apresentou e quais foram os comentários que enviou, na esperança que tenha manifestado, no mínimo, algumas dúvidas em relação à proposta de forma a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos como a privacidade".

O parlamentar liberal nota que o partido já tinha entregado um projeto de resolução a recomendar ao governo que não aceitasse esta proposta, mas o projeto acabou travado pelo PS. No texto que agora entregam na AR, os deputados da Iniciativa Liberal citam a justificação socialista de que "o Estado Português ainda iria intervir junto das instituições europeias para que fosse alcançado o equilíbrio entre o combate a estes tipos de crime e a proteção dos direitos fundamentais, que era preocupação das restantes forças políticas".

Por isso mesmo, a IL quer agora perceber qual a posição que foi defendida e até cita o caso austríaco onde o parlamento mandatou o Executivo para que a proposta fosse alterada em conformidade "com a tutela de direitos fundamentais, como a privacidade, a reserva da intimidade da vida privada e a inviolabilidade da correspondência".

"Este projeto de resolução contou com o apoio de ampla maioria do Parlamento Austríaco, com os votos favoráveis dos partidos austríacos pertencentes às famílias europeias do Partido Popular Europeu, do Partido Verde Europeu, da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas e da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa", nota a questão enviada pela Iniciativa Liberal.