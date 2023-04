IL acusa Santos Silva de "comportamento indigno". "À fruta fora do prazo as outras não parecem maduras"

O presidente e deputado do Iniciativa Liberal, Rui Rocha © António Pedro Santos/Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) garante que o partido não se sente "ofendido" pelas palavras de Augusto Santos Silva num vídeo divulgado esta quarta-feira pelo Observador onde o presidente da Assembleia da República (AR) refere "falta de maturidade política", mas exige um pedido de desculpas ao país.

"Aquele vídeo representa o sistema velho e cansado", condena Rui Rocha em declarações aos jornalistas no Parlamento. "Para quem é uma fruta passada e fora de prazo, todas as outras frutas parecem ainda não suficientemente maduras", ironiza.

O líder da IL condena o que diz ser um "comportamento indigno da função" do Presidente da AR, "mais próprio de um café", e destaca que o partido "não aceita nem recebe lições de maturidade de quem tem contribuído ao longo de muitos anos para a degradação do sistema político português".

Rui Rocha defende que Santos Silva deve não um pedido de desculpa ao partido, mas sim uma "retratação aos portugueses, ao sistema político e ao péssimo espetáculo que estas conversas de café, somadas a tantos outros a tantos outros episódios de degradação das instituições, representam".

"Publicamente que tem de vir dizer que este episódio não é aceitável e que o lamenta", insistiu o líder da IL, prometendo confrontar o presidente da AR esta tarde, no início da sessão plenária.

O partido, assegura, não se sente ofendido por Santos Silva. "Só nos ofende quem nós queremos. A Iniciativa Liberal não se deixa ofender por quem tem um percurso longo de vida ao lado José Sócrates", acusa. "Se estivéssemos a falar de integridade política, obviamente quem esteve ao lado de José Sócrates e nunca viu, nunca soube, não pediu sequer desculpas aos portugueses em função daquilo que foram as consequências da governação de José Sócrates, não tem qualificação para vir a falar de integridade à Iniciativa Liberal."

"Trata-se do respeito pelas instituições, do respeito pelos portugueses, do respeito pela dignidade e urbanidade mínima que é necessário manter nestas questões", reforça. "Não podemos aceitar que quem se comporta como um incendiário venha depois querer apresentar-se aos portugueses como um bombeiro."

Rui Rocha acusa ainda Augusto Santos Silva de "oportunismo" por "promover as suas próprias ambições políticas" no desemprenho das suas funções enquanto presidente da AR, o que considera um "aproveitamento político" "inaceitável".

Se há partidos de "populismo estridente - que fazem muito barulho, mas não apresentam soluções para o país", Santos Silva está entre aqueles que "se aproveitam sistematicamente desse populismo estridente", condena Rui Rocha.