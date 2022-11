IL vai a votos a 21 e 22 de janeiro. Convenção será em Lisboa

© Luís Forra/Lusa

As eleições para a sucessão de João Cotrim de Figueiredo, na Iniciativa Liberal (IL), vão decorrer a 21 e 22 de janeiro, na convenção eletiva do partido, apurou a TSF. Os membros liberais vão escolher o novo líder em Lisboa.

Aos conselheiros, o ainda líder João Cotrim de Figueiredo prometeu falar aos membros do partido, na convenção, para clarificar as razões políticas para a saída da liderança. Há dois candidatos à sucessão: os deputados Carla Castro e Rui Rocha.

Dos trabalhos, foi ainda chumbada uma proposta para uma segunda volta, caso existam mais candidaturas, ou seja, o novo líder vai ser eleito por maioria simples. Até 15 dias antes da convenção podem ser apresentadas mais candidatos. No entanto, só constam nos cadernos eleitorais, os membros inscritos até 06 de novembro, data do conselho nacional.

A última convenção do partido, em dezembro de 2021, que reelegeu Cotrim de Figueiredo, também decorreu em Lisboa.

Carla Castro "tranquila", Rui Rocha fala em "vitória liberal"

No final do conselho nacional, que decorreu em Coimbra, a candidata Carla Castro garantiu estar "tranquila" com o adiamento da convenção para janeiro, apesar de ter admitido que preferia que as eleições se realizassem em dezembro, na data prevista.

""Fui muito clara em dizer que estava tranquila com qualquer uma das datas. Temos que pensar no melhor para o partido. Agora, o importante é a estratégia para o partido e mostrarmos as nossas ideias", defendeu.

Carla Castro optou pela abstenção, em todas votações sobre o calendário eleitoral, acusando o adversário de "querer emendar o erro" por ter sabido da saída de João Cotrim de Figueiredo com antecedência, preparando a candidatura "com tempo".

Já Rui Rocha, que pedia o adiamento para janeiro, "para uma maior discussão interna", fala numa "vitória liberal".

"É uma vitória para a IL. Seria um erro persistir num prazo eleitoral curto. Aliás, não se trata de um adiamento, porque não havia um prazo definido, foi apenas discutido hoje. Portanto, trata-se da fixação de um prazo adequado para o esclarecimento dos membros e para que o país possa acompanhar a discussão", argumentou.

Durante a manhã, os conselheiros aprovaram uma moção que atirava a convenção para janeiro, nunca antes de dia 20 do mesmo mês. A proposta, de um membro de Famalicão, foi aprovado com 45 votos a favor, oito contra e nove abstenções.

O ainda presidente, João Cotrim de Figueiredo, anunciou que abdicava da liderança dos liberais a 23 de outubro, para que o "partido continue a crescer" e seja "mais popular e mais abrangente a nível nacional".