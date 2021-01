IL vai esperar por decreto para decidir voto sobre estado de emergência

João Cotrim Figueiredo alerta que se mantêm os motivos pelos quais a IL votou contra © Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 12 Janeiro, 2021 • 18:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O deputado único da Iniciativa Liberal afirmou esta terça-feira que vai esperar pelo decreto do Presidente da República para decidir o sentido de voto quanto à renovação do estado de emergência, devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

"Esta evolução da situação altera as condições e as alternativas que existem, dada a exaustão, dado o limite a que chegámos a nível de tratamento hospitalar", disse aos jornalistas João Cotrim Figueiredo, no final de mais uma reunião sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

A Iniciativa Liberal (IL) absteve-se na primeira votação para a declaração do estado de emergência e tem votado contra desde então.

Ressalvando que não é conhecido ainda o novo decreto do Presidente da República, o líder da IL disse que vai aguardar "para ver exatamente os termos em que esse decreto vai ser emitido".

Mas avisa que se mantêm "os três grandes motivos pelos quais a Iniciativa Liberal sempre votou contra o estado de emergência, que são uma recusa da leviandade em limitar direitos e liberdades das pessoas, uma recusa de passar cheques em branco ao Governo com poderes excessivos que nunca são utilizados, e uma recusa de sancionar a falta de justificação e de dados científicos com que as várias medidas têm sido tomadas".

"Vamos ver exatamente como é que o estado de emergência vai ser decretado para saber se há alguma novidade desse ponto de vista, porque há do ponto de vista da realidade sanitária, inegavelmente", salientou o dirigente.

João Cotrim Figueiredo pediu também hoje ao Governo que "seja claro nas medidas que quer adotar e que seja igualmente claro, coisa que não foi no passado, nas compensações que vai dar àqueles profissionais, àqueles trabalhadores e àquelas empresas cuja atividade possa ter que vir a ter que ser encerrada".

Na sua ótica, as reuniões do Infarmed "demonstraram a incapacidade deste Governo de lidar com esta crise" e a de hoje "foi mais uma vez uma série de atestados à incapacidade do Governo", como por exemplo, no que toca à "incapacidade de prever".

"E traz-nos esta situação absolutamente dramática de estarmos no limite da capacidade hospitalar, estarmos no limite da capacidade de rastreio, estarmos no limite de capacidade e até de exaustão de boa parte dos profissionais de saúde, e termos de tomar medidas de contenção sem as quais o país não poderá sobreviver", com "um enorme custo económico e social a tantos e tantos portugueses", lamentou.

Segundo Cotrim Figueiredo, o aumento do número de casos registado nos últimos dias surpreendeu o Governo", que antecipava que, nesta altura, as novas infeções "tivessem à volta de 7.00, 7.500" diariamente".

Num vídeo enviado à agência Lusa já depois da conversa telefónica que manteve com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder liberal, João Cotrim Figueiredo, explicou que teve "ocasião de relembrar ao Presidente da República os motivos pelos quais a Iniciativa Liberal desde o princípio tem votado contra o estado de emergência".

Apesar de se manterem a mesmas razões -- a "leviandade com que direitos e liberdades dos portugueses têm sido limitados" ou "um autêntico cheque em branco que tem sido passado ao Governo, com poderes excessivos" -- Cotrim Figueiredo afirmou ser "forçoso reconhecer que a atual situação pandémica não é a mesma de há 10 meses".

"Qualquer erro de cálculo, de estimativa pode redundar em sofrimento e perdas de vida dos portugueses. Consideramos que a situação é suficientemente diferente para termos de olhar, com rigor, para a redação definitiva do decreto que chegará mais logo, para podermos ver qual é a posição, o sentido de voto da IL", reiterou.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19.