IL vai testar "disponibilidade para o diálogo" do Governo

Após a reunião com António Costa, João Cotrim Figueiredo começou por dizer que o crescimento económico do país continua a ser a prioridade da Iniciativa Liberal para evitar "fluxos migratórios" e tornar o investimento em Portugal "mais atraente". E reiterou que vai colocar à prova a "disponibilidade para o diálogo" deste Governo com maioria absoluta.

Além disso, Cotrim Figueiredo falou com o primeiro-ministro sobre "debates menos propícios à mera retórica política", a polémica com a contagem dos votos dos emigrantes, que "não é um bom indicador da saúde democrática do país", e o fim das restrições da pandemia.

O partido espera que, depois de se ouvirem os especialistas do Infarmed, o Governo e as autoridades de saúde acabem com a exigência de certificados, testes e isolamento.

"Iremos insistir que isto seja decidido rapidamente, para implementação também rápida", acrescentou.

O primeiro-ministro recebe esta terça-feira, em São Bento, os partidos com representação parlamentar, à exceção do Chega, e estará à noite na Comissão Política Nacional do PS, reuniões que visam preparar o novo ciclo político.

