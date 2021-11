"I'm still standing." Uma noite em crescendo para Rui Rio

Rui Rio foi reeleito presidente do PSD © José Coelho/Lusa

Os resultados das contagens de votos começaram a pingar nos telemóveis de militantes e jornalistas ainda nem eram oito e meia da noite. Como noutras eleições partidárias, as mensagens começam a chegar e vão indicando vantagem para Rui Rio, mas de início ninguém se atreve a grandes festejos.

Ao hotel virado quartel-general que também acolhia um jantar de gala da Liga Portuguesa Contra o Cancro, iam chegando várias figuras da ala ríosta: deputados, membros da comissão política e também militantes anónimos que não quiseram faltar à reeleição e que começaram a chegar ao longo da noite quando os resultados iam mostrando vantagem para Rui Rio.

E o presidente do partido? Nem vê-lo. Era suposto entrar pela porta principal, mas entrou pela garagem direto para o décimo segundo andar onde acompanhou os resultados e, mais tarde, recebeu o telefonema de Paulo Rangel a dar-lhe os parabéns.

A furar em distritos onde a ala de Rangel considerava ter ganhos, eis que às nove e meia começam os festejos. Pouco depois, a sala Ariane começou a encher com largas dezenas de pessoas aos abraços e sorrisos.

Pouco depois Rui Rio, de óculos, entra na sala visivelmente contente para encerrar a luta interna. "Minhas amigas e meus amigos, ponto final parágrafo, vamos mudar de capítulo porque dia 30 de janeiro temos um grande desafio pela frente e que é ganhar as eleições legislativas", diz Rio rodeado de jornalistas e, sobretudo, militantes.

Depois do discurso, conferência de imprensa improvisada que em cenários de festa, com ânimos à flor da pele, podem ser hostis para a comunicação social quando a pergunta não agrada. Desta vez não foi exceção quando as questões estavam relacionadas com eventuais vitórias do PS nas legislativas.

Mas confiança não falta agora a Rui Rio: "Já tirei o curso, estou doutorado e vou dizer como gosta que se responda: eu vou ganhar!"

E porque as diretas já não interessavam, o ferrão está apontado às legislativas: "Como se vê, funciono melhor quando me picam e agora que estou tão perto de eleições legislativas, eu efetivamente estou picado para ganhar as legislativas".

Rio que com uma diferença de 1300 votos ganha uma nova vida enquanto líder reforçado, ele que saiu da sala e a música, escolhida a dedo, continuou a tocar: "Don't you know I'm still standing better than I ever did / Looking like a true survivor, feeling like a little kid / I'm still standing after all this time".