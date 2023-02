"Impunidade." Chega levanta cartazes contra Catarina Martins, Santos Silva considera "inaceitável"

© ARTV

Por Francisco Nascimento 03 Fevereiro, 2023 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Contra o chumbo do levantamento da imunidade parlamentar de Catarina Martins, os 12 deputados do Chega patearam e levantaram cartazes com a fotografia da líder do Bloco de Esquerda e a palavra "impunidade".

O Chega apresentou recurso à decisão da Comissão da Transparência, que recusou levantar a impunidade parlamentar de Catarina Martins, mas ficaram sozinhos no voto a favor. Daí, logo depois de Augusto Santos Silva anunciar que "o parecer da comissão de Transparência foi aprovado", os deputados da bancada mais a direita ergueram os cartazes.

Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

Com o fundo preto e o rosto de Catarina Martins, lia-se apenas a palavra "impunidade" escrita a vermelho. Ao mesmo tempo, os deputados do Chega batiam na mesa, nas já tradicionais pateadas.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou "o gesto profundamente ofensivo e inaceitável num Parlamento democrático", sendo aplaudido por todas as bancadas à esquerda.

Em causa, estão as palavras de Catarina Martins na noite eleitoral de 30 de janeiro, quando a líder bloquista afirmou que "cada deputado racista eleito, é um deputado a mais para combater". O Chega processou Catarina Martins e o Ministério público pediu o levantamento da imunidade parlamentar.

No parecer da Comissão de Transparência, que rejeita o levantamento, lê-se que a expressão foi utilizada "num contexto de confronto político" e o levantamento da imunidade "poderia limitar o mandato parlamentar de Catarina Martins".

Além do processo em tribunal, os deputados pedem também uma indemnização a Catarina Martins: André Ventura pede quatro mil euros e os restantes deputados metade desse valor.