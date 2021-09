"Inaceitável." Candidatos do PS com cargos em instituições públicas "prometem apoios e empregos"

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, intervém durante uma ação de campanha na Pontinha, Odivelas, 19 de setembro de 2021. No próximo dia 26 de setembro mais de 9,3 milhões eleitores podem votar nas eleições Autárquicas, para eleger os seus representantes locais. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Em Santiago do Cacém, no comício desta tarde, Jerónimo de Sousa afirmou que há candidatos do PS à frente de instituições do Estado a prometer apoios e empregos e a condicionar a livre escolha dos eleitores.

Ao contrário do que tem andado a fazer o Partido Socialista ao longo da campanha autárquica, afirmou Jerónimo de Sousa, a CDU não faz promessas fáceis nem agita milhões do PRR - Plano de Resiliência e Recuperação.

"Temos assistido, por parte do Governo do PS, a um abuso daquilo que são os meios do Estado. À medida que a campanha se desenvolve, tem aumentado a arrogância do PS, num estilo que se aproxima dos tiques de CDS e PSD no Governo", atirou.

Jerónimo de Sousa, num comício no Jardim do Chafariz, disse mesmo que há uma mistura entre instituições do Estado e aparelho partidário, que considera "inaceitável". É o próprio, que contou com a presença do atual autarca, eleito pela CDU, Álvaro Beijinha, na primeira fila, quem o explica aos apoiantes do partido. "É inaceitável essa mistura do Estado e aparelho partidário, em que candidatos do PS fazem anúncios de medidas ou decisões que o Governo se prepara para concretizar", acrescenta.

Acusa o secretário-geral do PCP que há candidatos do PS que exercem cargos de direção em instituições públicas, a fazer promessas e a condicionar a escolha dos eleitores. Uma vez mais, "inaceitável". "É inaceitável o uso por parte dos candidatos do PS que exercem cargos de direção em centros de emprego e formação profissional, Segurança Social e outros, para prometer apoios, empregos e o que de mais possa condicionar o livre opção dos eleitores", acusa.

Por isso, Jerónimo quer respeito e neutralidade: "O respeito pelas eleições exige que seja garantida a neutralidade e imparcialidade dos órgãos de poder. As eleições são para as autarquias locais, deixem a população decidir com independência, não metam os recursos públicos e o aparelho do Estado naquilo que não deve ser metido", adverte.

Acusações de Jerónimo de Sousa, em Santiago do Cacém, Câmara da CDU desde que há eleições livres.