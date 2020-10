"Inaceitável num Estado de Direito". Bloco de Esquerda contra app obrigatória

© Rodrigo Cabrita / Global Imagens

É mais uma voz contra a intenção do Governo de tornar obrigatório o uso da aplicação StayAway Covid. Numa nota enviada à TSF, o partido considera mesmo "inaceitável" tal ideia num Estado de Direito.

"A intenção de tornar obrigatória a utilização de uma aplicação de telemóvel, até contra a vontade dos seus utilizadores, seria de difícil exequibilidade e seria inaceitável num Estado de Direito. Aguardamos a entrega da proposta anunciada pelo Governo, sabendo que seria inaceitável o comprometimento da privacidade de estudantes em idade escolar, trabalhadores ou elementos do exército", lê-se na nota.

"Nenhuma aplicação de telemóvel, ainda por cima comprometendo dados dos cidadãos sem a sua autorização, pode substituir o trabalho essencial dos técnicos de saúde pública no rastreamento ou acompanhamento de infetados e contactos de risco", diz o Bloco de Esquerda para quem o caminho para a contenção da pandemia deve passar pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde.

Já sobre as máscaras, o partido concorda com o seu uso generalizado, realçando, no entanto, que o Governo deve reforçar a distribuição de máscaras reutilizáveis nas escolas, universidades e aos funcionários públicos.

"As pessoas vão passar a usar mais máscaras portanto, do nosso ponto de vista, é importante que o Governo garanta o seu acesso de forma generalizada. Há muita gente para quem a compra de mascaras reutilizáveis se torna um encargo pesado e portanto o governo deve generalizar o seu acesso", diz o Bloco de Esquerda.