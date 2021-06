Inauguração do EllaLink. Costa lembra trabalho "sem fronteiras" no combate contra o vírus

O primeiro-ministro, António Costa © Nuno Veiga/Lusa

Foi inaugurado esta terça-feira de manhã, em Sines, o EllaLink, a primeira ligação direta de alta velocidade por cabo submarino entre a Europa e a América do Sul, ligando a localidade alentejana a Fortaleza, no Brasil. Este cabo, que é um investimento privado, vai assegurar a interconexão digital e a transmissão de dados entre os dois continentes.

Nesta cerimónia, o primeiro-ministro, António Costa, ilustrou com um exemplo recente o benefício que pode resultar deste equipamento.

"Se foi possível, em tão pouco tempo, identificar um conjunto de novas vacinas com novas tecnologias que estavam a ser desenvolvidas para outros efeitos e se estão hoje a desenvolver-se ainda várias vacinas um pouco por todo o mundo, isso deve-se ao facto de a comunidade científica ter sido capaz de trabalhar em conjunto, sem fronteiras. Um país sozinho não teria desenvolvido a sua vacina. Tal como o vírus não tem nacionalidade, a vacina também não tem e esse exemplo que a comunidade científica nos deu, de partilhar conhecimento, dados e de trabalhar em conjunto inspira precisamente aquilo que este cabo vai hoje tornar possível fazer no dia-a-dia e no futuro", explicou António Costa.

Além disso, o primeiro-ministro reforçou que esta ligação é muito importante e simbólica para um país como Portugal.

"A ciência não tem fronteiras e este ano de Covid demonstrou bem essa experiência. Não é por acaso que foi daqui que se iniciou a primeira era da globalização e que Sines é um dos maiores portos da União Europeia. É porque, efetivamente, a nossa posição geográfica fez de nós no passado, faz no presente e fará de nós no futuro um ponto de ligação entre a Europa e os outros continentes", acrescentou o primeiro-ministro.

A inauguração do EllaLink integra-se no evento Leading Digital Day [Liderar a Década Digital], coorganizado pela presidência portuguesa do Conselho da UE e pela Comissão Europeia.

O encontro de alto nível, que decorre em formato híbrido (presencial e online), centra-se nos objetivos da UE para 2030 no âmbito da Década Digital e do Programa Europa Digital, um novo programa de financiamento que tem por objetivo o desenvolvimento de projetos digitais europeus.