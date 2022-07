Incêndios. Ministros reunidos de emergência para reavaliar medidas de prevenção

O fogo em Ourém esteve próximo de uma zona habitacional © Lusa

Os ministros da Administração Interna, Defesa Nacional, Saúde, Ambiente e Agricultura estão reunidos de emergência para reavaliarem as medidas adotadas devido à atual situação de alerta.

Nesta altura, com temperaturas acima dos 40 graus em várias zonas do país, há dois grandes incêndios que preocupam as autoridades. No distrito de Santarém, o fogo ativo em Ourém é o que reúne mais meios, com mais de 600 operacionais e vários meios aéreos empenhados no combate.

Noutro distrito, em Bragança, o incêndio de Carrazeda de Ansiães reativou-se durante a manhã e o combate está a ser dificultado pelas condições no terreno.

Os ministros estão reunidos há quase uma hora e no final vão apresentar as conclusões desta reunião de emergência.