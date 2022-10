Mayan critica incongruência de Cotrim e elogia Carla Castro: "Reúne melhores características"

Mayan, ex-candidato da IL à Presidência da República © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Tiago Mayan Gonçalves acusa o ainda presidente da Iniciativa Liberal de ter sido "incongruente" ao manifestar apoio à candidatura do deputado Rui Rocha à presidência do partido, sem sequer conhecer as suas propostas, estratégia e equipa. O ex-candidato a Presidente da República afirma ainda que, numa mera análise pessoal, prefere "claramente" a candidata Carla Castro.

À TSF, Mayan explicou que, ao decidir apoiar "apressadamente" a candidatura de Rui Rocha, João Cotrim Figueiredo agiu de forma "incongruente" em relação aos "fundamentos para a sua própria decisão" - "a afirmação de que queria dar espaço e tempo ao partido para descobrir uma nova liderança e a afirmação também de que somos um partido, não de caras e de personalidades, mas de ideias."

Mayan diz ainda que não se eximirá de apoiar quem "achar que deva apoiar", mas considera que ainda não está "nessa fase". No entanto, admite desde já que, numa análise pessoal, a sua preferência recai na deputada Carla Castro, a quem tece rasgados elogios.

"Sem desprimor para nenhum, considero que Carla Castro reúne melhores características, melhores condições pessoais, de ética, de disponibilidade, de humanismo, de capacidade de trabalho, de assertividade." Embora Rui Rocha seja um "elemento válido e ativo no partido", "nessa mera análise pessoal prefiro claramente Carla Castro", acrescenta.

João Cotrim Figueiredo anunciou, no passado domingo, que deixará a liderança da Iniciativa Liberal em dezembro e que não será recandidato. Pouco depois, o deputado Rui Rocha revelou, nas redes sociais, que iria entrar na corrida à sucessão, tendo já recebido o apoio de vários colegas da bancada: Bernardo Blanco, Patrícia Gilvaz, Joana Cordeiro e do próprio Cotrim. Já esta terça-feira, Carla Castro revelou, no Fórum TSF, que também vai ser candidata.

A VII Convenção Nacional vai realizar-se em dezembro e antes desta antecipação de eleições para a comissão executiva hoje anunciada ia apenas eleger os membros do conselho nacional, do conselho de jurisdição e do conselho de fiscalização uma vez que os calendários estavam desfasados.

Na última convenção, em dezembro de 2021, a lista única de João Cotrim Figueiredo à comissão executiva da IL foi eleita com 94% dos votos, sendo assim o presidente reeleito para um novo mandato à frente dos destinos liberais.

Em 8 de dezembro de 2019, na reunião magna em Pombal em que foi eleito para o primeiro mandato, Cotrim Figueiredo, também em candidatura única, recolheu então 96% dos votos na III Convenção Nacional do partido.

Cotrim Figueiredo foi o primeiro deputado eleito da IL, em 2019, então como deputado único, tendo nas eleições legislativas antecipadas deste ano o partido conseguido passar de um para oito deputados, tornando-se na quarta força política.