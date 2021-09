Indecisões e certezas. As imagens que marcaram a maratona eleitoral de consagração de Moedas

Por TSF 27 Setembro, 2021 • 03:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre indecisões e certezas apontadas pelas primeiras projeções, no final da noite a vitória, ao nível do território nacional, foi do PS. Contudo, a surpresa da noite aconteceu em Lisboa, com a vitória de Carlos Moedas e a consequente derrota de Fernando Medina. No Porto, Rui Moreira foi reeleito como presidente da Câmara.

Mais de 9,3 milhões de eleitores foram chamados às urnas este domingo para participarem na eleição do presidente da câmara, presidente da Assembleia da Assembleia Municipal e do executivo da Junta de Freguesia. As projeções apontaram para uma abstenção entre os 45% e os 50%.

Candidataram-se mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos à votação e a Comissão Nacional de Eleições estima que tenham sido apresentadas, no total, cerca de 12.370 listas candidatas, das quais cerca de 1035 são de grupos de cidadãos eleitores.

São eleitos os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal dos 308 municípios do país e os 3091 presidentes e executivos das Juntas de Freguesia (na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia).