Indemnização na TAP: Marcelo vê tudo à espera do mesmo e admite vir a comentar demoras

Por Gonçalo Teles com Lusa 27 Dezembro, 2022 • 19:42

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez notar esta terça-feira que os ministros, o primeiro-ministro, o próprio e "sobretudo os portugueses" estão à espera de ver esclarecido o caso do pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros pela TAP à atual secretária de Estado do Tesouro. No limite, admite até "comentar o próprio facto de ter demorado muito tempo a explicar".

Notando que é necessário esse esclarecimento para que "cada qual, à sua maneira, formular um juízo", ainda que o "período de festas" que se atravessa possa atrasar o processo. Questionado precisamente sobre os atrasos nestes esclarecimentos, Marcelo Rebelo de Sousa confessou-se "normalmente muito impaciente", mas nota que a vida cívica o tem ensinado a ser "mais paciente".

"Portanto, pacientemente espero", rematou antes de lembrar que parte para o Brasil no próximo dia 30 de dezembro, pelo que "pode ser que até à partida surja um esclarecimento".

Num ponto em que diz "ver" que o primeiro-ministro, "os senhores ministros que têm mais proximidade em relação à questão pensam o mesmo", tal como os portugueses "mais próximos ou menos próximos da questão".

Perante a insistência dos jornalistas sobre a demora nos esclarecimentos, Marcelo admitiu até vir a comentá-la: "Vou esperar para depois, eventualmente, comentar o próprio facto de ter demorado muito tempo a explicar."

O Presidente da República revelou ainda que já falou com o primeiro-ministro sobre o caso e que ambos disseram "um ao outro" que esperam esclarecimentos.

A secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

O caso, noticiado no passado sábado pelo Correio da Manhã, mereceu críticas de toda a oposição.

Na segunda-feira, os ministros das Finanças e das Infraestrutura e Habitação pediram à administração da TAP "informações sobre o enquadramento jurídico do acordo" celebrado com Alexandra Reis, incluindo a indemnização paga.

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, Alexandra Reis disse na segunda-feira que nunca aceitou, e que devolveria "de imediato" caso lhe tivesse sido paga, qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da TAP.