Indigitação à vista: Costa reúne-se com Marcelo por videoconferência ainda esta quarta-feira

O secretário-geral do PS, António Costa, vai reunir-se esta quarta-feira por videoconferência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após este ter ouvido os partidos com assento parlamentar, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

Esta informação foi transmitida por fonte da Presidência da República, numa altura em que o chefe de Estado está a acabar de ouvir os partidos com assento parlamentar sobre a formação do novo Governo.

António Costa iniciou na terça-feira um período de sete dias de isolamento, por ter testado positivo ao vírus que provoca a Covid-19.

O PS venceu com maioria absoluta as eleições legislativas de domingo, em que obteve 41,7% dos votos e 117 dos 230 deputados em território nacional -- estando ainda por atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração.

O chefe de Estado começou na terça-feira a ouvir os oito partidos que conseguiram representação parlamentar nestas legislativas, por ordem crescente de representação.

Marcelo Rebelo de Sousa já ouviu Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega e PSD, e cerca das 18:00 recebeu a última delegação, do PS, composta pelos dirigentes socialistas José Luís Carneiro, Ana Catarina Mendes e Duarte Cordeiro.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".