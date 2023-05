INE diz que salário médio líquido só aumentou um euro, Governo fala em subida de 8%

Miguel Fontes © Paulo Spranger/Global Imagens

Enquanto os novos dados do inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos aos primeiros três meses deste ano revelam que o salário médio líquido praticado em Portugal está virtualmente estagnado (aumentou apenas um euro no primeiro trimestre), o Governo fala numa subida de 8%.

Em declarações esta quinta-feira no Fórum TSF, o secretário de Estado do Trabalho baseia-se nos salários declarados à Segurança Social para assegurar que os portugueses auferem 8% mais. Há um crescimento efetivo e uma "trajetória de recuperação" dos salários, garante Miguel Fontes, referindo até "surpresa" com uma subida acima da inflação.

"Os salários cresceram neste primeiro trimestre 8%, com base não em estimativa, com base em valores declarados à Segurança Social. Os dados de que nós dispomos são evidentes nesse domínio", reforça. "Ainda ontem em concertação social e isso foi discutido com os diferentes parceiros sociais e todos mostraram até alguma surpresa relativamente a esse crescimento estar a acontecer até em valores cima daquilo que foi o valor da inflação."

Recusando "entrar numa discussão de natureza metodológica com o INE, o secretário de Estado argumenta que depois dos "anos atípicos" de pandemia, "o mercado de trabalho ao recuperar recupera num volume tal que estamos a comparar o que não é comparável".

Sobre a taxa de desemprego - que esta quarta-feira aumentou para 7,2% no primeiro trimestre, valor superior em 0,7 pontos percentuais à do trimestre anterior e em 1,3 pontos percentuais à do trimestre homólogo de 2022, Miguel Fontes garante que o Governo olha para estes números "com confiança, porque o mercado de trabalho continua particularmente dinâmico".

"Confiança sem qualquer espécie de euforia e triunfalismo", mas sempre com "preocupação", ressalva Miguel Fontes, destacando um novo máximo de mulheres a trabalhar e o maior número de jovens a ingressar no mercado de trabalho.