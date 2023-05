Inês de Sousa Real reeleita líder do PAN com 72% da votação

Inês de Sousa Real, atual porta-voz do PAN © Estela Silva/Lusa

Inês de Sousa Real foi reeleita como porta-voz do PAN, este sábado, no IX Congresso do partido, em Matosinhos, obtendo 72% dos votos. A lista de Nelson Silva ficou-se pelos 28%.

Os resultados das eleições para a Comissão Política Nacional do PAN ditaram a vitória da lista A, encabeçada por Inês Sousa Real, com 97 dos 133 votos registados, elegendo vinte mandatos.

"Foi reeleita Inês Sousa Real como porta-voz do PAN", foi anunciado em Matosinhos, no distrito do Porto.

A lista B, encabeçada por Nelson Silva, conseguiu 35 votos, elegendo sete mandatos.

Foi ainda registado um voto em branco.

Foram também divulgados os resultados da eleição do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), em que a lista afeta a Inês de Sousa Real foi, igualmente, vencedora - com 98 votos, elegendo dois mandatos. A lista B, afeta a Nelson Silva, obteve 34 votos, elegendo um mandato.

Os estatutos em vigor estipulam que o porta-voz do PAN é a pessoa que está em primeiro lugar na lista mais votada para a Comissão Política Nacional.

A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República.