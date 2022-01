Inês Sousa Real posiciona-se ao centro no 'skate' e na política para não cair

Inês Sousa Real © Manuel de Almeida/Lusa

Numa pequena aula de 'skate', esta sexta-feira de manhã, em Cascais, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, posicionou-se ao centro e não caiu, esperando o mesmo resultado nas eleições legislativas de domingo.

A 'mini-aula' de 'skate', ministrada por Maria Roque, de 21 anos, realizou-se esta manhã no 'skatepark' do Parque das Gerações, em São João do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, no final de uma ação de campanha do partido.

"Tem jeito. Um bocadinho a atrás, a vir ali ao centro um bocadinho mais", elogiou a 'professora', garantindo que, com mais "algumas aulas", Inês Sousa Real já ia "fluir no 'skatepark', apanhar o jeito e gostar".

Foi a 'deixa' para os jornalistas perguntarem à porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) se o importante é estar ao centro, com Inês Sousa Real a responder: "Ao centro e à frente, porque somos progressistas", afirmou.

Maria Roque afiançou ainda que o "importante no 'skate' não é ir lá", mas sim aprender-se "a gostar e a estar com os outros", tendo a líder do PAN concordado.

"É importante, acima de tudo, estar com os outros e dialogarmos, porque sem diálogo não se vai a lado nenhum", sublinhou Inês Sousa Real.

A também deputada confessou que "nunca tinha praticado" esta modalidade, recordando que o fez "só na brincadeira" com o seus irmãos.

"Sem dúvida que vale a pena experimentar e também, acima de, tudo por vivermos esta comunidade local, o que é maravilhoso", acrescentou.

Nesta visita ao 'skatepark' do Parque das Gerações, Inês Sousa Real ouviu elementos de um movimento cívico que luta pela manutenção do espaço e contra um projeto que prevê a sua destruição para construção de uma estrada.

