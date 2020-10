"Infelizmente" um eventual novo estado de emergência não pode "fechar o país"

Rui Rio © Tiago Petinga/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, alertou esta sexta-feira para uma "situação ainda mais grave" na pandemia do que em março e assegurou que o PSD "estará sempre do lado da solução", caso seja decretado novo estado de emergência.

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, em que esteve acompanhado pelo vice-presidente do PSD Salvador Malheiro e do deputado e médico Ricardo Baptista Leite, Rio disse que a medida "mais em cima da mesa" do lado do Governo é a monitorização da situação por concelhos, com respostas específicas adequadas à gravidade.

"Irá o Governo avaliar amanhã [sábado] aquilo que quer fazer e se para o que quer fazer necessita desse quadro legal, mas o estado de emergência, infelizmente, não pode ser da mesma forma que em março e abril", afirmou Rio, dizendo que tal seria desejável pelo lado saúde, mas impossível pela economia.

Questionado se o PSD apoiará uma eventual proposta de estado de emergência, que tem de ser votado no parlamento, Rio respondeu que o partido não passará "uma carta branca ao Governo", mas não irá obstaculizar o que for necessário para o país.

"Estaremos sempre do lado da solução, nunca a obstaculizar, nunca a tirar partido da situação, isso nunca acontecerá", assegurou.

O líder do PSD comprometeu-se ainda a formalizar, nos próximos dias, sugestões que fez hoje ao Governo, que não detalhou, mas disse não serem ao nível 'macro', mas num patamar intermédio.

"Esta medida que é mais evidente que está em cima da mesa, ir monitorizando concelho a concelho e ir avaliando as medidas necessárias, parece-nos inteligente e equilibrada", disse.

Rui Rio foi o primeiro líder partidário a ser recebido em São Bento, num dia em que António Costa ouve todos os nove os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.

As medidas a tomar pelo Governo serão depois anunciadas por António Costa, no sábado, no final de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinária.

