Iniciativa Liberal aponta combate à estagnação como prioridade

Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal

Por Marta Melo 03 Outubro, 2022 • 12:46

Na abertura destas jornadas, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), traçou como principal prioridade o combate à estagnação. "É tempo de pôr fim a este flagelo e recolocar o nosso país na rota do crescimento. Pelos portugueses de agora e pelas gerações futuras", afirmou.

Com o crescimento como palavra-chave, Rodrigo Saraiva diz que o partido não se resigna "a ver Portugal estagnado há um quarto de século pela insistência nas mesmas opções de fundo - o tal "caminho para o socialismo" que se tornou a rota da pobreza endémica, com o empobrecimento da classe média e o elevador social sempre estacionado no rés-do-chão".

Para Rodrigo Saraiva, a IL consegui derrubar "um velho tabu", com a palavra liberal a deixar "de ser uma palavra banida para se tornar numa palavra ouvida, para desespero dos que imaginam ser donos da democracia".

Segundo Rodrigo Saraiva, estas jornadas serão para reflexão sobre o trabalho feito, mas "sobretudo para delinear as prioridades".

De olhos postos no futuro, a IL diz querer ver o país a crescer, "não apenas na economia, não apenas nos indicadores sociais, não apenas na saudável competição com os nossos parceiros europeus, mas também nas mentalidades".

"Sabemos que Portugal não mudará enquanto os portugueses não começarem por acreditar que a mudança é possível. É necessária. É indispensável", acrescentou o líder parlamentar.

No discurso de abertura dos trabalhos da IL, Rodrigo Saraiva falou ainda da diferença entre propaganda socialista e realidade, "que a Iniciativa Liberal tem exposto e denunciado vez após vez, para desgosto do PS e do primeiro-ministro a quem, porque não tem melhores argumentos, perde as estribeiras e perde as maneiras".

"Senhor primeiro-ministro, bem se pode ir preparando, que a Iniciativa Liberal lhe irá continuar a dar motivos para perder as estribeiras e perder as maneiras. Em cada crítica. E em cada proposta", prometeu.

As primeiras jornadas parlamentares da IL, dedicadas ao tema da educação, vão prolongar-se até amanhã, com o programa a contemplar uma visita a dois estabelecimentos de ensino.