Iniciativa liberal defende IVA a 6% para todas as formas de energia renovável

Por Carolina Rico 13 Setembro, 2022 • 14:28

A Iniciativa Liberal (IL) propõe o alargamento da a taxa mínima do IVA a todas as formas de energia renovável, como sistemas de águas quentes sanitárias, bombas de calor ou caldeiras de biomassa eficientes.

Num projeto de lei que deu entrada esta terça-feira na Assembleia da República, a IL defende que este seria um incentivo à utilização de equipamentos mais eficientes, que em conjunto com a poupança de gás e eletricidade por via de limites administrativos ao consumo pode contribuir para diminuir a dependência energética face a países como a Rússia.

"Quanto mais cedo estas reduções forem implementadas, mais depressa poderão os portugueses estar preparados, no médio prazo, para enfrentar os problemas da pobreza energética e da instabilidade dos preços da energia", pode ler-se no documento enviado à TSF.

A Iniciativa Liberal considera insuficientes as propostas do Governo, que se "limitou a reduzir, no Orçamento de Estado para 2022, a entrega e instalação de painéis solares e a reparação de aparelhos domésticos para a taxa mínima do IVA - excluindo daí aparelhos informáticos que não são menos fundamentais para os portugueses que os eletrodomésticos e outras tecnologias de produção de energia".